Медведев заявил, что в новом мироустройстве не будет места санкциям

Будущее — за сильными и доказавшими свою жизнеспособность, идейно целостными, бесконфликтными региональными структурами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты», опубликованной 14 июня.
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