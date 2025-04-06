«‎Держитесь крепче»: Дональд Трамп выступил с обращением к американцам

ВАШИНГТОН, 6 апреля, ФедералПресс. Соединенные Штаты ждут трудные времена, но конечный результат будет историческим, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
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