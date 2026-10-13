Врач Секачева назвала сосиски и бекон факторами риска развития рака

Некоторые пищевые привычки могут повышать риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора Марину Секачеву.
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