😨 Доступ к парам только через MAX: первокурсников переводят в цифровую реальность Сразу после зачисления новые студенты получат приглашение в учебные чаты прямо через Госуслуги.
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😨 Доступ к парам только через MAX: первокурсников переводят в цифровую реальность Сразу после зачисления новые студенты получат приглашение в учебные чаты прямо через Госуслуги.
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