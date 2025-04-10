Сенатор Епифанова: в мае достигшие 80 лет пенсионеры получат надбавку к пенсии

Российские пенсионеры получат удвоенную фиксированную часть пенсии после достижения 80 лет. В мае такую надбавку начислят тем, кто отмечает день рождения в апреле, рассказала RT сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.