Сенатор Епифанова: в мае достигшие 80 лет пенсионеры получат надбавку к пенсии

Российские пенсионеры получат удвоенную фиксированную часть пенсии после достижения 80 лет. В мае такую надбавку начислят тем, кто отмечает день рождения в апреле, рассказала RT сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
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