Сложный ТЕСТ по фильму-сказке "Морозко"

Сказку о Морозко помнит, наверное, почти каждый житель нашей страны. Многие смотрели мультфильм, читали книгу или наслаждались кинокартиной, главную роль в которой сыграли Александр Хвыля, 15-летняя фигуристка Наталья Седых и Инна Чурикова.