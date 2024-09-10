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Сложный ТЕСТ по фильму-сказке "Морозко"

Сложный ТЕСТ по фильму-сказке "Морозко"

Сказку о Морозко помнит, наверное, почти каждый житель нашей страны. Многие смотрели мультфильм, читали книгу или наслаждались кинокартиной, главную роль в которой сыграли Александр Хвыля, 15-летняя фигуристка Наталья Седых и Инна Чурикова.

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