Иммунолог Болибок усомнился в гипоаллергенности собак из США

Американские ученые изменили ген, связанный с выработкой аллергена Can f 1 у собак. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что другие аллергенные молекулы у животных сохраняются, передает ИА НСН .
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