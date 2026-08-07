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Иммунолог Болибок усомнился в гипоаллергенности собак из США

Иммунолог Болибок усомнился в гипоаллергенности собак из США

Американские ученые изменили ген, связанный с выработкой аллергена Can f 1 у собак. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что другие аллергенные молекулы у животных сохраняются, передает ИА НСН .

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