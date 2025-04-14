Продление семейной ипотеки: мнения экспертов и прогнозы Ирэн ОрлонскаяПравительство Российской Федерации собирается продлить программу семейной ипотеки, как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «Известиям».
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