Получил инвалидность на лечении: мать мальчика обвинила тубсанаторий в состоянии сына Евгения КомароваВаня, 9-летний мальчик из одного из алтайских сёл, перенёс сложную операцию по шунтированию головного мозга 5 сентября.
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