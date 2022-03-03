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Изъятая 16 лет назад икона из Оренбуржья перейдет Минкульту РФ

Изъятая 16 лет назад икона из Оренбуржья перейдет Минкульту РФ

Около 16 лет на таможне лежит икона. Её изъяли ещё в 2006 году, с тех пор хозяин не приходил за ней. Она пылилась на складе и работники Самарской таможни решили пойти в суд, чтобы признать объект бесхозным и передать в Министерство Культуры РФ.

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