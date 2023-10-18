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ТОП-10 стран, откуда мигранты едут в Челябинскую область

ТОП-10 стран, откуда мигранты едут в Челябинскую область

Официально миграционный прирост за полгода составил более 3 тысяч человек.Глав.Индекс составил рейтинг международной миграции в наш регион на основе данных Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

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