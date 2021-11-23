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Статистики попытались отстоять рекорд «Спартака» и опустить «Зенит» - даже выдумали виртуальный чемпионат-1993. «Тщательнéе надо, ребята!» - Жванецкий

Статистики попытались отстоять рекорд «Спартака» и опустить «Зенит» - даже выдумали виртуальный чемпионат-1993. «Тщательнéе надо, ребята!» - Жванецкий

Три дня переживали болельщики «Спартака» очередную незадачу. Нет, мы не о субботнем поражении в Краснодаре и досадном пикировании «красно-белых» на 10-е место.

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