MASH: Комик Гудков вернулся в Россию за деньгами и планирует выступать «по бумажке»

Финансовые потребности остались те же – два млн рублей, плюс 10% на ИП.Комик Александр Гудков вернулся в Россию за деньгами и планирует выступать «по бумажке», финансовые потребности остались те же – два млн рублей, плюс 10% на ИП за выступление в Москве.