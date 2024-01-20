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MASH: Комик Гудков вернулся в Россию за деньгами и планирует выступать «по бумажке»

MASH: Комик Гудков вернулся в Россию за деньгами и планирует выступать «по бумажке»

Финансовые потребности остались те же – два млн рублей, плюс 10% на ИП.Комик Александр Гудков вернулся в Россию за деньгами и планирует выступать «по бумажке», финансовые потребности остались те же – два млн рублей, плюс 10% на ИП за выступление в Москве.

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