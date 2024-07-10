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Последние приготовления перед отправкой?Северокорейские военные специалисты прибыли в Россию

Последние приготовления перед отправкой?Северокорейские военные специалисты прибыли в Россию

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните пару недель назад , мы писали о том, что турки, американцы и южнокорейцы, наперегонки кинулись сообщать, что в июле, к нам прибудут 5 бригад из КНДР со своим инвентарём? Ниже одно из заявлений турецких около государственных СМИ: Ну так вот, многие наши оппоненты замерли в ожидании.

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