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Русская весна

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На улицах Берлина открылся еще один фронт войны между Израилем и ХАМАС — Politico

На улицах Берлина открылся еще один фронт войны между Израилем и ХАМАС — Politico

На улицах Берлина разыгрывается еще один фронт войны между Израилем и ХАМАС, пишет Politico. Германия разрывается между тем, что в силу нацистского прошлого должна защищать Израиль — но «далеко не все в Германии смотрят на это именно так».

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