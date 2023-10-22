На улицах Берлина открылся еще один фронт войны между Израилем и ХАМАС — Politico

На улицах Берлина разыгрывается еще один фронт войны между Израилем и ХАМАС, пишет Politico. Германия разрывается между тем, что в силу нацистского прошлого должна защищать Израиль — но «далеко не все в Германии смотрят на это именно так».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии