Александр Мостовой: «Спаллетти выделяется своей звёздной болезнью, будто он футбол придумал»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил поступок главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» в Лиге Европы.

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