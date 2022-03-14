Почему роботы так и не смогли заменить людей?

Идея о том, что роботы заменят людей, не нова. Наибольшее распространение она получила в 2010-е годы, когда вполне серьезные ученые и эксперты сходились во мнении о том, что уже через несколько лет роботы начнут вытеснять людей из профессий.
Идея о том, что роботы заменят людей, не нова. Наибольшее распространение она получила в 2010-е годы, когда вполне серьезные ученые и эксперты сходились во мнении о том, что уже через несколько лет роботы начнут вытеснять людей из профессий.
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