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Эксперт объяснила, почему секс на самом деле опасен — доводы пугают

Эксперт объяснила, почему секс на самом деле опасен — доводы пугают

Секс опасен. С таким пугающим утверждением выступила сексолог Трейси Кокс, пишет Daily Mail. Специалист отметила, что каждому человеку важно знать о потенциальных рисках и снизить их настолько, насколько это возможно.

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