Секс опасен. С таким пугающим утверждением выступила сексолог Трейси Кокс, пишет Daily Mail. Специалист отметила, что каждому человеку важно знать о потенциальных рисках и снизить их настолько, насколько это возможно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии