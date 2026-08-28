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Мордовиянең Ромоданово бистәсендә милли ашлар фестивале узган

Мордовиянең Ромоданово бистәсендә милли ашлар фестивале узган

Мордовия Республикасының Темников районы Ромоданово бистәсендә В.П.Филатов исемендәге мәдәният һәм ял паркында «ВкусФест» милләтара милли ашлар фестивале узган.

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