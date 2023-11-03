День будет дождливым, прихватите зонтики: • Симферополь: +17°, ливни 🌧 • Севастополь: +17°, ливни 🌧 • Ялта: +18°, ливни 🌧 • Алушта: +18°, дождь 🌧 • Евпатория: +17°, ливни 🌧 • Саки: +16°, ливни 🌧 • Бахчисарай: +17°, ливни 🌧 • Джанкой: +15°, ливни 🌧 • Судак: +17°, дождь 🌧 • Феодосия: +17°, дождь 🌧 • Керчь: +18°, ливни 🌧 • Черноморское: +16°, дождь 🌧 • Армянск: +14°, ливни 🌧 Крым Оперативный.
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