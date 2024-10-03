А в республиках вообще интересные дела творятся...

А полюбуйтесь, граждане, на совпадения, которые я так люблю. Вчера я сначала наткнулась вот на такую новость: "Следственный комитет России ведет масштабное расследование по фактам разворовывания средств, направленных на восстановление Донбасса.
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