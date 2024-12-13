Как индикатор биткоина отражает рыночные тенденции

Биткоин давно привлек внимание участников рынка, особенно благодаря своим циклическим моделям. Индикатор Realized Cap HODL Waves выделяется как ценный инструмент для понимания настроений рынка и поведения инвесторов.
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