Безумная песочница Goat Simulator 3 почти получила DLC по мотивам Hitman и LA Noir Причудли...

Безумная песочница Goat Simulator 3 почти получила DLC по мотивам Hitman и LA NoirПричудливая игра-песочница Goat Simulator 3 была близка к тому, чтобы получить новое DLC, вдохновленное популярными игровыми франшизами Hitman и LA Noire.
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