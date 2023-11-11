Украинские каналы выдвинули версию о том, что ВС РФ боями за Степное хотят заставить ВСУ «оголить» путь снабжения авдеевского гарнизона через Орловку

Идут ожесточённые бои в районе села Степное (Степовое), что к северо-западу от Авдеевки. Накануне, как сообщало «Военное обозрение», российские войска, пробив брешь в обороне противника западнее станции 437-й км, вошли в Степное, выбив противника из его западной части.
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