Представлена SoC MediaTek Helio G99+ с поддержкой LPDDR5X

Helio G99+ сохранил прежнюю архитектуру, но перешёл с LPDDR4X на более современную LPDDR5X MediaTek представила Helio G99+ — обновлённую версию популярного 4G-чипа для недорогих смартфонов.
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