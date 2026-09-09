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ДумаТВ

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Hraparak: в Армении военным приказали отдавать честь по стандартам НАТО

Hraparak: в Армении военным приказали отдавать честь по стандартам НАТО

Hraparak сообщил, что армянских военных якобы обязали снимать головной убор перед воинским приветствием согласно стандартам НАТО.

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