«РБ Спорт»: «Зенит» интересуется защитником «Краснодара» Волковым

Защитник «Краснодара» Сергей Волков может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. Как сообщает «РБ Спорт», петербургский клуб уже контактировал со стороной 21-летнего игрока, но пока не делал официального предложения «Краснодару».