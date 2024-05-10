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«РБ Спорт»: «Зенит» интересуется защитником «Краснодара» Волковым

«РБ Спорт»: «Зенит» интересуется защитником «Краснодара» Волковым

Защитник «Краснодара» Сергей Волков может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. Как сообщает «РБ Спорт», петербургский клуб уже контактировал со стороной 21-летнего игрока, но пока не делал официального предложения «Краснодару».

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