Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Генрих
    спагетти это не паста, а макароны. паста это то что вываливается из мясорубки когда прокручивают СЫРОЕ ТЕСТО.Паста с анчоусами...
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2 стакана муки и кипяток. Через 10 минут гора лепешек на замену хлебу уже на столе

2 стакана муки и кипяток. Через 10 минут гора лепешек на замену хлебу уже на столе

Обычно для выпечки лепешек нужно много ингредиентов, а процесс занимает много времени. Однако, можно приготовить нежные и воздушные лепешки всего за 7-10 минут, используя всего лишь полкилограмма муки и стакан кипятка.

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