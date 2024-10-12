2 стакана муки и кипяток. Через 10 минут гора лепешек на замену хлебу уже на столе

Обычно для выпечки лепешек нужно много ингредиентов, а процесс занимает много времени. Однако, можно приготовить нежные и воздушные лепешки всего за 7-10 минут, используя всего лишь полкилограмма муки и стакан кипятка.
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