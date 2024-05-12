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Результаты Царскосельского марафона 2024

Результаты Царскосельского марафона 2024

12 мая в Пушкине прошел 6-й Царскосельский марафон. Участникам были доступны следующие дистанции: 3 км, 11 км, 21,1 км и 42,2 км.

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