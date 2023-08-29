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РЖД намерены соединить Барнаул с Новосибирском российским аналогом поезда "Ласточка"

РЖД намерены соединить Барнаул с Новосибирском российским аналогом поезда "Ласточка"

Новый скоростной поезд может соединить два крупных города в ближайшие несколько лет Новый российский скоростной поезд "Восток", который сейчас создают на базе "Ласточки", планируют запустить в ближайшие два года между Новосибирском и Барнаулом.

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