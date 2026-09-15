Huawei Mate XT заметили в руках Сергея Лаврова

Кадры с главой российского МИД на саммите БРИКС быстро разошлись в сети На саммите БРИКС, который прошёл 12–13 сентября в Нью-Дели, министр иностранных дел России Сергей Лавров был замечен с необычным смартфоном Huawei Mate XT (обзор на нашем сайте).
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