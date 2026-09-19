Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 жалоб клиентов, настолько нелепых, что сотрудники наверняка запомнили их надолго

15 жалоб клиентов, настолько нелепых, что сотрудники наверняка запомнили их надолго

Работа с клиентами требует терпения, но иногда даже самый спокойный сотрудник может на несколько секунд зависнуть, пытаясь понять, что именно он только что услышал.

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