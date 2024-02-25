В последнее время в интернете ходят слухи о выходе нового альбома Аллы Пугачевой, об этом сообщает «АиФ».
Фониатр Аветисян оценил вокал пожилой Пугачевой
Комментарии
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АС
Анна Сепп
Неужели Пугачёва ещё кому-то интересна? А в то, что в 75 лет можно честно записать альбом вряд ли кто поверит, как и в то, что в 65 лет она заимела своих, а не чужих детей. Лжёт, изворачивается, что-то пытается изображать — о душе пора задуматься! Фу-у!
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
У нее несколько десятков лет нет никакого голоса. Меньше пить и курить надо.
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5 час.
ВД
Вовладар Даров
А каком голосе говорят?
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4 час.
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