Фониатр Аветисян оценил вокал пожилой Пугачевой

АС

Анна Сепп

Неужели Пугачёва ещё кому-то интересна? А в то, что в 75 лет можно честно записать альбом вряд ли кто поверит, как и в то, что в 65 лет она заимела своих, а не чужих детей. Лжёт, изворачивается, что-то пытается изображать — о душе пора задуматься! Фу-у!