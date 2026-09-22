Анастасия Решетова намекнула, что планирует второго ребёнка, и высказалась о женихе-бизнесмене

Анастасия Решетова поотвечала на вопросы подписчиков в инстаграме* и рассказала о планах на будущее. 30-летняя модель дала понять, что уже в ближайшее время хочет стать матерью во второй раз, а также дала редкий комментарий о своём женихе-бизнесмене.