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SPLETNIK

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Анастасия Решетова намекнула, что планирует второго ребёнка, и высказалась о женихе-бизнесмене

Анастасия Решетова намекнула, что планирует второго ребёнка, и высказалась о женихе-бизнесмене

Анастасия Решетова поотвечала на вопросы подписчиков в инстаграме* и рассказала о планах на будущее. 30-летняя модель дала понять, что уже в ближайшее время хочет стать матерью во второй раз, а также дала редкий комментарий о своём женихе-бизнесмене.

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