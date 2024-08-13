ПК не надо: Apple потеряла первое место на российском рынке планшетов

Apple перестала быть лидером российского рынка планшетов по итогам первой половины этого года. Об этом свидетельствует отчет компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия».
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