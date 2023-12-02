Предупреждение от Гидрометцентра: московским жителям грозит аномальное похолодание Елена ГалицкаяНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о предстоящем аномальном похолодании, которое обещает принести температурные отклонения на 5-8 градусов ниже нормы.
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