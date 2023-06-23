Военное обозрение

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В ночное время нанесён удар по аэродрому в Староконстантинове, откуда взлетали Су-24 ВС ВСУ для удара ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту

В ночное время нанесён удар по аэродрому в Староконстантинове, откуда взлетали Су-24 ВС ВСУ для удара ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту

Ещё накануне вечером в украинских пабликах появились сообщения о том, что в воздух поднялись стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС, в связи с чем были сделаны заявления о «скорой» (на тот момент) воздушной тревоге.

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