В ночное время нанесён удар по аэродрому в Староконстантинове, откуда взлетали Су-24 ВС ВСУ для удара ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту

Ещё накануне вечером в украинских пабликах появились сообщения о том, что в воздух поднялись стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС, в связи с чем были сделаны заявления о «скорой» (на тот момент) воздушной тревоге.
Популярные статьи
- Российский историк выступил за введение высшей меры наказания для украинских нацистов
- В ночное время суток поражены военные объекты противника в Киеве, Львове, Запорожье, Хмельницкой, Николаевской областях
- Израильский посол на Украине высказался в защиту нацистских военных преступников Бандеры и Шухевича
Свежие комментарии