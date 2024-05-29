Жесткие заправки в Таджикистане

Я тоже сначала подумал, что это просто давным-давно брошенный кем-то на обочине грузовик. Сфотографировал его на автомате, а час спустя мы проезжали мимо него же в обратную сторону, возвращаясь в гостевой дом с прогулки в какой-то местный музей.
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