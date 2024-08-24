О необычной диете рассказал министр здравоохранения Карелии

Министр здравоохранения Карелии рассказал о FMD-диете. По словам Михаила Охлопкова, это чуть ли не единственный научно обоснованный подход к питанию, который заставляет организм думать, что вы голодаете, хотя на самом деле потребляете определённые продукты в ограниченном количестве.