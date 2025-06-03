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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Universal, Warner и Sony предложили ИИ-разработчикам лицензировать музыку д...

Universal, Warner и Sony предложили ИИ-разработчикам лицензировать музыку для обучения нейросетейUniversal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Group ведут переговоры о лицензионных соглашениях с ИИ-стартапами Suno и Udio.

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