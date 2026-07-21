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Снукерист.ру

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Шон Мерфи нацелен подняться на первое место в мировом рейтинге по снукеру

Шон Мерфи нацелен подняться на первое место в мировом рейтинге по снукеру

Финалист Чемпионата мира 2026 Шон Мерфи намерен возглавить мировой рейтинг по снукеру, сместив Джадда Трампа, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Шон Мерфи заявил, что его амбиции на предстоящий сезон включают достижение первого места в мировом рейтинге.

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