Вячеслав Василенко: «Поддержка донского АПК вышла на рекордный уровень»

В Ростовской области на поддержку местных аграриев и развитие сельского туризма выделяется все больше денег из средств федерального и регионального бюджетов, сообщил заместитель Председателя донского парламента – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав ВАСИЛЕНКО (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).