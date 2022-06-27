В Германии изучат вопрос экспроприации Северного потока-2

Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части «Северного потока 2», пишет журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве.
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