24T Новости

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Что будет со страной,главное, чтобы не было голода. А на сытый желудок, голова будет лучше работать.  И технологии ,и...Похоже, дело идет...
  • Павел К
    Хорошо. Россия утилизирует, как 40 тыс., так и 300 тыс.  Слишком много заразы развелось и продолжает плодиться в гейр...Дело идет к войне...
  • Лидия Санникова
    Германия до воровства опустилась? Как сша?В Германии изучат...

В Германии изучат вопрос экспроприации Северного потока-2

В Германии изучат вопрос экспроприации Северного потока-2

Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части «Северного потока 2», пишет журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх