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Царьград

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Зеленский впал в истерику: кого главарь киевского режима назвал "дорогостоящей ошибкой" после русского ракетного налета

Зеленский впал в истерику: кого главарь киевского режима назвал "дорогостоящей ошибкой" после русского ракетного налета

Американская газета Washington Post, обычно предпочитающая рисовать образ «страдающей Украины», нехотя констатировала факт, который в Киеве вызвал приступ бессильной ярости.

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