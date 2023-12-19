Церковный праздник, отмечаемый христианами 20 декабря Clickio20 декабря православная церковь особое внимание уделяет памяти святого Амвросия Медиоланского, оставившего незабываемый след в истории христианства.
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