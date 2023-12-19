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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Церковный праздник, отмечаемый христианами 20 декабря

Церковный праздник, отмечаемый христианами 20 декабря

Церковный праздник, отмечаемый христианами 20 декабря Clickio20 декабря православная церковь особое внимание уделяет памяти святого Амвросия Медиоланского, оставившего незабываемый след в истории христианства.

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