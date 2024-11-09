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«Год белого террора» За что лидер российских неонацистов получил пожизненный срок, не совершив ни одного убийства

«Год белого террора» За что лидер российских неонацистов получил пожизненный срок, не совершив ни одного убийства

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в России отбывают больше тысячи заключенных, причем принято считать, что в основном это маньяки и террористы, совершившие страшные преступления.

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