Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Жвачка для мозга: ещё 15 интересных фактов на разные темы

Жвачка для мозга: ещё 15 интересных фактов на разные темы

Зачем египтяне давали опиум младенцам, в чём разница между поссумом и опоссумом и какой диагноз поставил психиатр Сталину? Сегодня я узнал, что президент США Ричард Никсон, его жена Пэт и Генри Киссинджер несколько месяцев тренировались есть палочками и даже брали специальные уроки, готовясь к банкету во время их визита в Китай в 1972 году.

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