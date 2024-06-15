Жвачка для мозга: ещё 15 интересных фактов на разные темы

Зачем египтяне давали опиум младенцам, в чём разница между поссумом и опоссумом и какой диагноз поставил психиатр Сталину? Сегодня я узнал, что президент США Ричард Никсон, его жена Пэт и Генри Киссинджер несколько месяцев тренировались есть палочками и даже брали специальные уроки, готовясь к банкету во время их визита в Китай в 1972 году.