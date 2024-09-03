Стали известны подробности о фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

РИА Новости, ссылаясь на экс-соседа одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова, сообщили, что обвиняемый на протяжении нескольких лет проживал на территории Свердловской области вместе со своей семьей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии