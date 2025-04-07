За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди.
Если закон не работает, нужен психиатр
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Идея хорошая, но "при дворе" Зеленского нет адекватных претендентов на власть, все такие же, как он жадные до миллиардов, он им выгоден, и они будут его защищать.
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1 д.
MB
Marina Bubon
Ледорубы нынче не в моде… нужен брендовый галстук.
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1 д.
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