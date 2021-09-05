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Почему у Путина нет мобильного, а у Меркель и Макрона есть?

Почему у Путина нет мобильного, а у Меркель и Макрона есть?

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке модератор Сергей Брилев во время пленарного заседания спросил президента России, есть ли у него мобильный телефон.

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