Почему у Путина нет мобильного, а у Меркель и Макрона есть?

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке модератор Сергей Брилев во время пленарного заседания спросил президента России, есть ли у него мобильный телефон.
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